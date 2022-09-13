2022/09/13 | 14:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vRFbj_oeePc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ملايين الزائرين يحثون الخطى صوب كربلاء المقدسة و جهاز مكافحة الارهاب ينفذ واجبات نوعية في نشرة الـ2) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ملايين الزائرين يحثون الخطى صوب كربلاء المقدسة و جهاز مكافحة الارهاب ينفذ واجبات نوعية في نشرة الـ2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).