بالجدول.. انخفاض درجات الحرارة في عموم البلاد لليومين المقبلين

2022/09/13 | 14:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اصدر قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي ،اليوم الثلاثاء، بمتابعة مديرها العام السيد علي محسن هاشم وبأشراف مدير قسم التنبؤ السيد حيدر حبيب تقريره الخاص بانخفاض درجات […]

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انخفاض درجات الحرارة في عموم البلاد لليومين المقبلين المركز الخبري الوطني.

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