بدءاً من الغد .. انخفاض في درجات الحرارة

2022/09/13 | 14:54 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

أعلنت الأنواء الجوية، الثلاثاء، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً في الحرارة عدة درجات بدءاً من الغد.

وذكرت الهيئة في بيان ، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع تصاعد الغبار في بعض الأماكن في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوب...

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