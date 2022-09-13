وزير النفط العراقي: تنفيذ عمليات المسح الزلزالي للرقعة البحرية بالمياه الإقليمية

2022/09/13 | 15:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار اسماعيل ، اليوم الثلاثاء، عن قرب تنفيذ عمليات المسح الزلزالي للرقعة البحرية في المياه الإقليمية.وأشار اسماعيل في بيان للوزارة الى "أهمية المباشرة بأعمال المسح الزلزالي للرقعة البحرية في الخليج …

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