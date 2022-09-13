بغداد تعطل دوامها الرسمي بمناسبة

2022/09/13 | 15:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي يومي

الأربعاء والخميس المقبلين في ديوانها

والدوائر المرتبطة بها

يتبع ..

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