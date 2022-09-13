النفط تعلن حفر بئر نفطي بعمق 3601 متر في حقل الزبير بالبصرة

2022/09/13 | 15:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انجزت الملاكات الفنية والهندسية في

شركة الحفر العراقية حفر البئر النفطي

زبير / 551 في حقل الزبير النفطي بمحافظة

البصرة.





وقال مدير عام الشركة المهندس باسم عبد

الكريم ناصر، في بيان اليوم الثلاثاء،

و

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