عمل تخريبي.. حريق كبير بحقل شادكان النفطي في إيران

2022/09/13 | 15:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد قباد ناصري، الرئيس التنفيذي

لشركة مارون للنفط والغاز في إيران،

باندلاع حريق في حقل شادكان النفطي،

اليوم الثلاثاء.

وأوضح قباد ناصري قائلا: "في الساعة 6:20

(بالتوقيت المحلي) من صباح اليوم، اندلع

ح

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