2022/09/13 | 15:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت الحكومة المحلية في محافظة بغداد عن تعطل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس المقبلين في ديوانها والدوائر المرتبطة بها.وقالت المحافظة في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/، إن “محافظ بغداد محمد جابر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظة بغداد تعطّل دوام الدوائر المرتبطة بها يومي الأربعاء والخميس المركز الخبري الوطني.

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