2022/09/13 | 15:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: صوّت أغلب مساهمي تويتر لصالح بيع شركة التواصل الاجتماعي بمبلغ 44 مليار دولار إلى...

ظهرت المقالة مساهمو تويتر يوافقون على بيع الشركة الى ماسك أولاً على المسلة.

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