الكاظمي يوجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل - عاجل

2022/09/13 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

وجه رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، بتعطيل الدوام الرسمي، ليوم الأحد، الموافق للثامن عشر من شهر أيلول، سنة 2022، تزامناً مع أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

الأمانة العامة لمجلس الوزراء13 أيلول 2022

يتبع ...

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