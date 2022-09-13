في ديالى.. 40 ألف متقدم للتنافس على ألف عقد مؤقت (تفاصيل)

2022/09/13 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكد عضو تنسيقية خريجي ديالى، وصفي العبيدي، اليوم الثلاثاء، أن 40 الف خريج تقدموا للتنافس على الف عقد مؤقت.وقال العبيدي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "عدد من تقدموا من خريجي الجامعات والمعاهد التقنية بطلبات عبر رابط رسمي نشرته حكومة ديالى المحلية من اجل التنافس على 1000 عقد مؤقت، منح للمحافظة ضمن بنود قانون الامن الغذائي، بلغ 40 الف متقدم حتى الان بعد مرور اسبوع على اطلاق الرابط".واضاف العبيدي ان "الاعداد ستزداد في الايام المقبلة، ما يظهر حجم ماساة البطالة الكبير لحملة الشهادات الجامعية والمعاهد"، مؤكدا بان "ملف البطالة يزداد تعقيدا عاما بعد اخر والاعداد تتضاعف سنويا بمقدار من 3- 4 الاف خريج من كل الاختصاصات في ظل محدودية قدرة الدوائر الحكومية على استيعابهم".واشار الى ان" عقود الامن الغذائي حددت بفترة زمنية مؤقتة ورغم ذلك أن مستوى التنافس يتزايد للظفر بها".

وأعلنت محافظة ديالى في وقت سابق، فتح باب التقديم لـ 1000 درجة وظيفية في المحافظة.

وذكرت المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم فتح باب التقديم لاشغال 1000 درجة وظيفية بصفة عقد مؤقت لحملة شهادة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في الاختصاصات المبينة في القوائم وحسب حاجة دوائر المحافظة استناداً للمادة 15 من قانـون الدعـم الطـارئ للأمـن الغـذائي".

وأضافت، أن "العقود ستكون لمـدة 3 سنوات وبراتب شهري قدره 300 الف دينار".وأتمت: "وسيكون التقديم خلال ساعات الدوام الرسمي فقط وللفترة من 2022ـ 9 ـ 5 ولغاية 2022ـ 9 ـ 25 ".

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