محافظة بغداد تعطل الدوام في ديوانها والدوائر المرتبطة بها لليومين المقبلين

2022/09/13 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

وجّه محافظ بغداد، محمد جابر العطا، اليوم الثلاثاء، بتعطيل الدوام الرسمي بديوان المحافظة يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وذكرت المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "العطا وجّه بتعطيل الدوام الرسمي، في ديوان المحافظة والدوائر المرتبطة بها، ليومي الأربعاء والخميس الموافقين 14_ 15 /9 / 2022، بمناسبة حلول أربعينية الإمام الحسين "عليه السلام".

وأضافت أن "تعطيل الدوام يستثنى منه مديريات التربية، والصحة، والدوائر الخدمية".

وأشارت الى أن العطلة تشمل ما يلي:

_ديوان ومجلس محافظة بغداد

_دوائر الإسكان والبلديات (بلديات، ماء، مجاري) (مديرية التخطيط العمراني)، (دائرة مباني بغداد) (دائرة إسكان بغداد) (مديرية طرق وجسور محافظة بغداد).

_مديرية زراعة بغداد.

_مديرية العمل والشؤون الإجتماعية (دائرة رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة/ المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية/ دائرة العمل والتدريب المهني).

_مديريات شباب ورياضة محافظة بغداد (الكرخ، الرصافة، الصدر).

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