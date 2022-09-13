2022/09/13 | 15:35 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: f4BBfSMeooE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استمرار توافد الزائرين صوب كربلاء لإحياء زيارة الاربعين مراسل الرشيد جابر جمال) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استمرار توافد الزائرين صوب كربلاء لإحياء زيارة الاربعين مراسل الرشيد جابر جمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).