اقتحم الغبار الكوني..

2022/09/13 | 15:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" صورا مذهلة التقطها التلسكوب "جيمس ويب" من داخل سديم الجبار (Orion Nebula)‏ الذي يقع في درب التبانة على بعد 1350 سنة ضوئية

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