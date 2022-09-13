“الفريق الفني” للكتل السياسية يعتزم عقد سلسلة لقاءات خلال الأيام المقبلة

2022/09/13 | 15:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الثلاثاء، أن “الفريق الفني” المشكل من الكتل السياسية باستثناء التيار الصدري، سيعقد سلسلة لقاءات خلال الأيام المقبلة.

وقال مصدر مقرب من الفريق لـ”تقدم” ، إن “الاجتماع الذي عُقد في منزل الأسدي، ضم كلاً من (محمد تميم ممثلاً عن تحالف السيادة) و(مثنى السامرائي ممثلا عن تحالف العزم) و(بنكين ريكاني ممثلاً عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني) و(خالد شواني ممثلا عن الاتحاد الوطني الكوردستاني)”.

وأضاف أن “هذا الاجتماع يمثل (الفريق الفني) الذي اتفقت القوى السياسية على تشكيله خلال الاجتماع الثاني في القصر الحكومي، حيث بحث بقضية إجراء الانتخابات المبكرة، وتعديل قانون الانتخابات، وكذلك إجراء التغييرات في المفوضية”.

وأشار المصدر إلى أن “خلال الأيام المقبلة، سوف تكون هناك اجتماعات جديدة لهذا الفريق، من أجل الوصول إلى تفاهم حول الفقرات المهمة التي جرى طرحها خلال الاجتماع”.

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