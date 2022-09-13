ما هو عدد الخطوات اللازمة للتقليل من خطر الإصابة بالخرف؟

2022/09/13 | 16:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل ترغب بتقليل مخاطر الإصابة بالخرف؟ اضغط على عداد الخطوات وابدأ بتسجيل عدد خطواتك.وستحتاج إلى تسجيل بين 3800 و9800 خطوة يوميًا للتقليل من خطر التدهور العقلي، وفقًا لما توصلت إليه دراسة جديدة.

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