الوائلي يبحث مع الجانب الكويتي آليات توافد الزائرين الخليجيين إلى العراق

2022/09/13 | 16:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعبحث رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، اليوم الثلاثاء مع مسؤولي منفذ العبدلي الكويتي آليات توافد الزائرين الخليجيين إلى العراق.وحسب مقطع فيديو اطلعت عليه وكالة الانباء العراقية (واع) فإن "رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي ونائبه التقى مسؤولي منفذ العبدلي الكويتي في الحد الفاصل بين المنفذين لمناقشة اليات توافد زائري اربعينية الامام الحسين ( عليه السلام) من اجل التعاون على تسهيل الاجراءات واحكامها وفقا للضوابط".وقال الوائلي أن "منفذ صفوان الحدودي النافذة الوحيدة للدول الخليج للمرور الى العراق والمشاركة في الزيارة الاربعينية"، مؤكدا على اهمية أن "يكون هناك تعاون على مستوى عال بين الجانبين".

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