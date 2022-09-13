إدانة شيعية ومطالبة سنية بمقاضاة مُنشد عراقي أساء لصحابة النبي عليه السلام

2022/09/13 | 16:24 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت الإساءة التي أطلقها المنشد باسم الكربلائي ضد صحابة الرسول صل الله عليه وسلم موجة غضب بين العراقيين، وعدها مراقبون التفافا على الواقع الذي تشهده البلاد ومحاولة لإعادة الشحن الطائفي.

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