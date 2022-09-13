ليش و لا طرف يقبل يروح للمعارضة؟.. مرتضى العزاوي

2022/09/13 | 16:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب مرتضى العزاوي:

لان الاقتصاد و الخدمات و الإعمار (حياة الناس) كلها بيد الحكومة و لذلك الطرف الذي سيكون في الحكومة سيستخدم كل أدوات الحكومة و ايراداتها لتصفية خصومه السياسيين و سينجح بدرجة كبيرة بكل تأكيد بغض النظر عن مستوى أدائه الحقيقي و التخصصي.

و نستطيع القول:

ان عدم قبول الذهاب الى المعارضة يصل إلى أقصى حالاته عندما تكون أسعار النفط مرتفعة حيث يصبح خيار عدم المشاركة لأي طرف من الأطراف قضية وجودية.

هذه ثمرة الإقتصاد الريعي اللعين

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