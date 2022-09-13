2022/09/13 | 16:27 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرار جديد من محافظة بغداد بشأن عطلة الأربعينية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/13 | 16:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار جديد من محافظة بغداد بشأن عطلة الأربعينية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار جديد من محافظة بغداد بشأن عطلة الأربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).