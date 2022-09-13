2022/09/13 | 16:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم

الثلاثاء، أن الخسائر في صفوف الجنود

الأوكرانيين والمسلحين الأجانب تجاوزت

800 فرد بين قتيل وجريح خلال الـ24 ساعة

الماضية.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع الروسية

إيغور كونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تعلن مقتل وإصابة أكثر من 800 من الجنود الأوكرانيين و"المرتزقة الأجانب "خلال يوم) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تعلن مقتل وإصابة أكثر من 800 من الجنود الأوكرانيين و"المرتزقة الأجانب "خلال يوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).