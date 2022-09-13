2022/09/13 | 16:36 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم:عمر الناصر
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل ستظهر وثيقة PSD -٢٣ !؟) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بنظرة سريعة استطيع تعريف نظرية
المؤامرة بثلاث مبادئ اساسية هي: لا شيء
يحدث بالصدفة، ولا شيء يكون كما يبدو
عليه، وكل شيء مرتبط ببعضه، فالمؤامرة
تكون احيانا بتنسيق من قبل الحكومات
واحيا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل ستظهر وثيقة PSD -٢٣ !؟) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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