هل ستظهر وثيقة PSD -٢٣ !؟

2022/09/13 | 16:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عمر الناصر

بنظرة سريعة استطيع تعريف نظرية

المؤامرة بثلاث مبادئ اساسية هي: لا شيء

يحدث بالصدفة، ولا شيء يكون كما يبدو

عليه، وكل شيء مرتبط ببعضه، فالمؤامرة

تكون احيانا بتنسيق من قبل الحكومات

واحيا

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