2022/09/13 | 16:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليمات التي ترد لشركات السفر والسياحة المستقدمة للسائح الديني الأجنبي محددة وصارمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تحدد شروط منح الجنسية وإجراءاتها تجاه أربعة ملفات تخصّ المقيمين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تحدد شروط منح الجنسية وإجراءاتها تجاه أربعة ملفات تخصّ المقيمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).