2022/09/13 | 16:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية عن جدول رحلاتها ليوم غد الاربعاء الموافق 14/ 9/ 2022.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رحلات الخطوط الجوية العراقية غدا الأربعاء المركز الخبري الوطني.

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