الكاظمي يوجه بتعطيل الدوام الرسمي الأحد المقبل تزامنا مع زيارة الأربعين

2022/09/13 | 16:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء 09/13/2022، بتعطيل الدوام الرسمي الأحد المقبل.وقالت الأمانة العامة...

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