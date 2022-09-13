القبض على 5 اجانب من الجنسية الافغانية في احدى السيطرات الامنية في ميسان

2022/09/13 | 16:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ميسان والمنشآت، اليوم الثلاثاء، عن تمكن قسم السيطرات والطرق الخارجية (سيطرة العزير) من القبض على خمسة اجانب من الجنسية الافغانية في سيطرة العزير جنوب محافظة ميسان.وقالت المديرية في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “من خلال التفتيش الدقيق للاشخاص والعجلات المارة عبر السيطرات تم القبض على (5) اجانب من الجنسية […]

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