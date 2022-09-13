رئيس لبناني لقضية فلسطينية

2022/09/13 | 17:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم 13 عضوا في مجلس النواب اللبناني - يطلقون على أنفسهم "كتلة النواب التغييريين" - رؤيتهم لرئيس لبنان المتوقع انتخابه لخلافة ميشال عون، الذي تنتهي رئاسته المشؤومة منتصف الشهر المقبل.رؤية التغييريين ضاهت بركاكتها الفكرية والسياسية الضحالة اللبنانية الحاكمة، وهو ما يؤكد أن مشكلة لبنان أعمق من فشل وفساد حكّامه إذ أن "دود الخل منه وفيه"، حسب القول المحلي.

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