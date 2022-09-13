2022/09/13 | 17:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 33 دقيقة

الطاقة النيابية تناقش الخطة الاستراتيجية لوزارة الكهرباء

منذ 33 دقيقة

نائب: أغلب القوى السياسية متفقة على عقد جلسة برلمانية بعد زيارة الأربعين

منذ 56 دقيقة

العراق والكويت يبحثان آليات توافد الزائرين الخليجيين إلى العراق

منذ ساعة واحدة

“الفريق الفني” للكتل السياسية يعتزم عقد سلسلة لقاءات خلال الأيام المقبلة

منذ ساعتين

الكاظمي يوجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل

منذ ساعتين

الاتحاد الوطني: حتى الآن..



لم نتفق مع الديمقراطي على مرشح رئاسة الجمهورية

منذ ساعتين

الاتحاد الوطني للتيار الصدري: شاركوا في العملية السياسية..



أنتم طرف مهم فيها

منذ ساعتين

مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة الكاظمي

منذ 4 ساعات

الكشف عن هوية المرشح لمنصب النائب الاول لرئيس البرلمان

منذ 5 ساعات

“الاتفاق”..



رؤية ائتلاف النصر للخروج من الانسداد السياسي

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يناقش التدابير اللازمة لمواجهة شحة المياه) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يناقش التدابير اللازمة لمواجهة شحة المياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).