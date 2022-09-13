2022/09/13 | 17:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناظم: مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة الموارد تحديث الدراسة الاستراتيجية للمياه والأراضي ناظم: مجلس الوزراء ناقش التدابير اللازمة لمواجهة شحة المياه مع وجود مؤشرات باستمرارها ناظم: مجلس الوزراء أصدر قراراً بإحالة مشروع تجهيز وتنفيذ شبكات المجاري في نينوى ناظم: مجلس الوزراء وافق على زيادة التخصيص المالي لناديي الزوراء والميناء بمبلغ مليار دينار لكل منهما […]

ظهرت المقالة الكاظمي يوجه ببذل أقصى الجهود لتسهيل نقل زائري الأربعينية أولاً على ايرث نيوز.

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