المسلة تنشر القرارات الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء

2022/09/13 | 17:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلن لمتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، الثلاثاء 13/9/2022، عن القرارات المتخذة...

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