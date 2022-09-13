2022/09/13 | 17:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: رفع مجلس النواب العراقي، الثلاثاء 13/9/2022، دعوى ضد قرار مجلس الوزراء تكليف وزير النفط...

ظهرت المقالة الحلبوسي يرفع دعوى ضد قرار تكليف وزير النفط بإدارة وزارة المالية وكالة أولاً على المسلة.

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