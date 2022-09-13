ناظم: الكاظمي وجه ببذل اقصى الجهود لتسهيل نقل زائري الأربعينية

2022/09/13 | 17:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، اليوم الثلاثاء، ببذل أقصى الجهود لتسهيل نقل زائري الأربعينية.وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في المؤتمر الصحفي الاسبوعي، وتابعه/المركز الخبري الوطني/: “سلمنا […]

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