اطلاق حملة خدمية في ساحة سامراء تزامناً مع زيارة الأربعين

2022/09/13 | 17:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاصة وأن سامراء تحتضن سنويا أكثر من 4 مناسبات دينية.

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