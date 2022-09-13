كتاب سوق العراق استبعاد سعر شركة فنادق عشتار جلسة الثلاثاء 13 ايلول 2022



كتاب سوق العراق استبعاد سعر شركة فنادق عشتار جلسة الثلاثاء 13 ايلول 2022
2022/09/13 | 17:40 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- http://www.isx-iq.net/isxportal/portal/storyDetails.html?type=2&storyId=12718

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