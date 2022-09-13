القضاء يحكم بالإعدام بحق قتلة ضابط رفيع

2022/09/13 | 17:42 - المصدر: السومرية نيوز

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حكمت محكمة جنايات المثنى، اليوم الثلاثاء، على ثلاث متهمين بقتل المقدم طارق الريشاوي، بعدما اطاحت بهم وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "حكم الإعدام صدر بحق المتهمين الثلاث استنادًا لاحكام المادة 30/ثالثا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة المادة 47 48 49 من قانون العقوبات مع احتساب مدة موقوفيتهم".

وحكمت المحكمة، وفق البيان، على "متهمين اثنين أيضًا بالسجن خمسة عشر سنة استنادًا لاحكام المادة 30/ثالثا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".وتوفي الريشاوي متأثرا بجراحه اثر إطلاقة نارية أصيب فيها اثناء تأديته لواجبه في ملاحقة تجار المخدرات، بقضاء الخضر شرقي المثنى.

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