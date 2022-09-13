2022/09/13 | 17:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، بتعطيل الدوام الرسمي، الأحد المقبل.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيانها، أن “تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل، الموافق 18 أيلول الجاري، جاء لتزامنه مع أربعينية الإمام الحسين عليه السلام”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة زيارة اﻷربعين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة زيارة اﻷربعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).