لجنة الطاقة النيابية تناقش الخطة الستراتيجية لوزارة الكهرباء ومخرجات الإجتماع الذي عقد مع وزيرها

2022/09/13 | 17:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، الخطة الستراتيجية لوزارة الكهرباء.

وذكرت الدائرة البرلمانية، أن “اللجنة عقدت اليوم برئاسة النائب خالد السامرائي، رئيس السن، وحضور عدد من اعضائها، لمناقشة خطة الوزارة ومخرجات الاجتماع الذي عقد مع وزير الكهرباء في مقر الوزارة”.

وشدد رئيس السن للجنة في مستهل الاجتماع ضرورة متابعة موضوع العقد الاستثماري لمحطة الدورة الحرارية، وعقد شركة اثيوس الدورة الغازية.

واطلعت اللجنة بشكل تفصيلي على الخطة الستراتيجية لوزارة الكهرباء للمدى القصير والمتوسط والبعيد (انتاج، نقل، توزيع) مستعرضة الجداول المرفقة للمشاريع المدرجة ضمن الخطة، منها انجاز مشروع محطة عكاز، ومشروع بسماية، وتأهيل الوحدات العاملة او المتوقفة لمحطة القدس الغازية، اضافة الى تأهيل محطة الدورة وانتاج محطة التاجي الثانية (تشغيل)، ومشروع تنصيب وحدات التبريد في محطة كهرباء الصدر، اضافة الى مشاريع المنطقة الشمالية منها مشروع محطات حرارية جديدة في صلاح الدين وتفعيل اتفاقية (سانيو شور)، واكمال مشروع محطة الدبس الغازية (سانيو اثيوس)، تأهيل الوحدات العاملة او المتوقفة، وتأهيل وحدات ديزلات سامراء، ومشروع منظومة تبريد وحدات كركوك الغازية، وتأهيل محطة كهرباء الموصل الغازية وحدات ١٣-١٤.

وعن مناطق الفرات الاوسط بحثت اللجنة مشاريع صيانة محرك الوحدة الغازية الخامسة لمحطة الحلة الاولى، وتأهيل الوحدة الرابعة محطة النجف الغازية القديمة، واضافة منظومات تبريد محطات الخيرات والديوانية، وصيانة مراجل وحدات محطة المسيب الحرارية، وتوسيع محطات الحيدرية الغازية، ومشاريع ٤٠٠ كي في للفرات الاوسط، فضلا عن مناقشة مشاريع الطاقة الشمسية واستملاك الاراضي.

كما ناقشت اللجنة مشاريع المنطقة الجنوبية اهمها انشاء وتشغيل الدورة المركبة في العمارة، ومحطة الرميلة، ومحطة ميسان، ومحطة الرميلة المرحلة ١،٢،٣ ، واعادة تأهيل الوحدات المتوقفة او العاملة، فضلا عن تأهيل محطة الهارثة الحرارية، ومحطة الناصرية، ومحطة بزركان الغازية، وتأهيل محطة ديزلات القرنة.

وقررت اللجنة مخاطبة وزارة النفط بكتاب رسمي حول الخطة الوقودية للوزارة على مدى اربع سنوات، اضافة الى مخاطبة وزارة الكهرباء عن الملاحظات المدرجة بعد استعراض الخطة الاستراتيجية للوزارة.

وأكدت اللجنة على ضرورة اعادة توزيع الاحمال حسب المناطق بغية زيادة الانتاج لتوصيل الطاقة الى جميع انحاء العراق مع اهمية توزيع الاعضاء الى لجان فرعية حسب المناطق لمتابعة تنفيذ الوزارة لخطتها والمشاريع الجديدة.

من جهة أخرى ناقشت اللجنة خطة وزارة الكهرباء لتجهيز الطاقة الكهربائية في كربلاء المقدسة استعدادا لاستقبال الزائرين في اربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

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