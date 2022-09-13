2022/09/13 | 17:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأس محافظ النجف ماجد الوائلي، اجتماعا للجنة الزيارة الأربعينية بحضور وكيل وزير النقل حازم الحفاظي، ومستشار رئيس الوزراء عبد الرزاق اليعقوبي، وقائد الشرطة الاتحادية الفريق صالح العامري، والنائب الاول للمحافظ هاشم الكرعاوي، وممثلين عن جهاز الامن الوطني وقيادة العمليات المشتركة ومكتب رئيس الوزراء ومعاون قائد الشرطة ومدراء كافه الدوائر الخدمية في المحافظة.

وأشار الوائلي خلال الاجتماع الى الإستعداد لتفويج الزائرين على طريق العودة.



وأكد ممثل وزارة النقل على ان “وزارة النقل مستعدة لتفويج الزائرين والتنسيق مع وزارة النفط لتجهيز حافلات النقل الاهلية والحكومية وبالسعر المدعوم”.

من جانبه أشار مستشار رئيس الوزراء الى الاتفاق مع الجانب الايراني لتوفير (1000) باص لنقل الزائرين من الجنسية الايرانية بشكل مباشر من محافظة كربلاء الى المنافذ الحدودية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوائلي يجري اجتماعاً موسعاً للجنة الزيارة الأربعينية للوقوف على إستعداد اللجنة لتفويج الزائرين على طريق العودة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوائلي يجري اجتماعاً موسعاً للجنة الزيارة الأربعينية للوقوف على إستعداد اللجنة لتفويج الزائرين على طريق العودة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).