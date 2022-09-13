2022/09/13 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، الاجهزة الخدمية والامنية ببذل اقصى الجهود لتسهيل نقل زائري الأربعينية واعادتهم، مبينا ان مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة الموارد لتحديث الدراسة الاستراتيجية للمياه

وقال المتحدث باسم الحكومة وزير الثقافة حسن ناظم في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية تابعته (بغداد اليوم) انه " رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه ببذل اقصى الجهود لتسهيل نقل زائري الأربعينية".

واضاف ان " مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة الموارد لتحديث الدراسة الاستراتيجية للمياه والأراضي فضلا عن اصداره قراراً بإحالة مشروع تجهيز وتنفيذ شبكات المجاري في نينوى".

وتابع ناظم ان "الحكومة وافقت على صرف 500 مليون دينار لكل نادٍ من الأندية النفطية فضلا عن زيادة التخصيص المالي لناديي الزوراء والميناء بمبلغ مليار دينار لكل منهما".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد اليوم تنشر قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد اليوم تنشر قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).