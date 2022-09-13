الإعدام شنقًا بحق قتلة المقدم

2022/09/13 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-المثنى

أصدرت محكمة جنايات محافظة المثنى، اليوم الثلاثاء، حكما بالإعدام شنقًا بحق قتلة المقدم "طارق الريشاوي" بعد الإطاحة بهم من قبل وكالة الاستخبارات.

وقال بيان اطلعت عليه (بغداد اليوم) إن "محكمة جنايات المثنى حكمت على ثلاث متهمين بقتل المقدم طارق الريشاوي، بعدما إطاحة بهم وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية".

وأضاف ان "حكم الإعدام بحق المتهمين الثلاث جاء استنادًا لاحكام المادة 30/ثالثا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة المادة 47 48 49 من قانون العقوبات مع احتساب مدة موقوفيتهم".

وتابع ان "المحكمة حكمت على متهمين اثنين أيضًا بالسجن خمسة عشر سنة استنادًا لاحكام المادة 30/ثالثا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

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