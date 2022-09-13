القبض على (5) اجانب من الجنسية الافغانية في ميسان

2022/09/13 | 17:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة ميسان والمنشآت،

اليوم الثلاثاء، عن تمكن قسم السيطرات

والطرق الخارجية (سيطرة العزير) من

القبض على خمسة اجانب من الجنسية

الافغانية في سيطرة العزير جنوب محافظة

ميسان.

وقالت المديرية، ف

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