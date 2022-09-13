بعد نجاح عمليته الجراحية فوق الكبرى.. الفنان نزار علوان: لولا المرجعية الدينية العليا لضاع البلد (فيديو)

2022/09/13 | 17:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الفنان العراقي نزار علوان،

الثلاثاء، انه لولا المرجعية الدينية

العليا لضاع البلد، وان السيد السيتاني

ينوب عن امة، وقدم شكره للعتبة الحسينية

المقدسة ومتوليها الشرعي الشيخ عبد

المهدي الكربلائي لما ل

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