قبيل اجتماع مهم بين بوتين وجين بينغ.. روسيا تبحث عن دعم الصين بعد خسائرها في أوكرانيا

2022/09/13 | 17:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي تعاني فيه القوات الروسية من سلسلة من الهزائم المذهلة في أوكرانيا، تعزز موسكو دعم بكين لغزوها قبل اجتماع مهم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع.

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