استعداداً للمشاركة في بطولة الأردن الدوليّة.. المنتخب الوطني يباشر وحداته التدريبية غداً

2022/09/13 | 18:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يباشر المنتخب الوطني لكرة القدم إجراءَ أولى وحداته التدريبية غداً الأربعاء في ملعب المدينة الدوليّ في الساعة الرابعة والنصف عصراً، استعداداً للمُشاركةِ في بُطولةِ الأردن الدوليّة للفترة من 23 لغاية 27 من الشهر الحالي.

وستكون التدريبات مفتوحةً أمام وسائل الإعلام كافة لمدة نصف ساعة مقسمةً ما بين إجراء المقابلات لمدة 15 دقيقةً قبل انطلاقِ صفارة التدريبات وما بين التواجد في الوحدة التدريبية لمدة 15 دقيقةً.

ويكون إجراء المقابلات على قسمين، الأول للقنواتِ الفضائيّة موحدة، والثاني لوسائل التواصل الاجتماعي موحدة.

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