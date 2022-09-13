مجلس الوزراء يصدر قرارات عدّة.. والكاظمي يوجّه ببذل أقصى الجهود لتسهيل نقل زائري الأربعينية

2022/09/13 | 18:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الوزارات المعنية ببذل أقصى الجهود لتسهيل عمليات نقل زائري الأربعينية، فيما أصدر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت اليوم جملة من القرارات.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد، أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أثنى على جهود الوزارات الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين ووجه ببذل أقضى الجهود لتسهيل نقل الزائرين إلى كربلاء المقدسة ومن المدينة لخارجها”.

وأضاف أن “مجلس الوزراء أصدر قرارات عدّة اليوم بينها قرار بإحالة مشروع تجهيز وتنفيذ شبكات المجاري في الجانب الأيمن من الموصل في محافظة نينوى”.

وتابع إن “المجلس ناقش ملف شحة المياه مع وجود مؤشرات باستمرارها للموسم الرابع على التوالي ووافق على طلب وزارة الموارد بتحديث الدراسة الستراتيجية للمياه والأراضي”.

ولفت إلى أن “المجلس وافق كذلك على إنشاء مركز تسويق للحبوب (سايلو) في محافظة واسط بكلفة ملياري دينار، وقرر كذلك تخويل رئيس هيئة الاستثمار صلاحية التوقيع على مشروع اتفاقية بين العراق وقطر لحماية الاستثمار”.

وأشار إلى أن “المجلس ناقش الملف الرياضي في البلد وأقر توصية مشاركة الأندية الرياضية النفطية في البطولات الخارجية وزيادة تخصيصات كل نادٍ منها بـ 500 مليون دينار لهذا الغرض، كما وافق على زيادة التخصيص المالي لناديي الزوراء والميناء بمبلغ مليار دولار لكل منهما”.

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