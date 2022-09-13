التضخم في الولايات المتحدة يتراجع لكنه يتجاوز التوقعات

2022/09/13 | 18:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت بيانات أمريكية تباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة في شهر أغسطس الماضي، لكن النتيجة جاءت أعلى من توقعات المحللين.

وبلغ التضخم في الولايات المتحدة 8.3% خلال أغسطس الماضي انخفاضا من 8.5% خلال يوليو الماضي، بحسب بيان صدر عن وزارة العمل في الولايات المتحدة.

وجاءت نتيجة الشهر الماضي أعلى من المتوقع، إذ كان يتوقع أن يبلغ التضخم مستوى 8.2% خصوصا مع تراجع أسعار الطاقة في الولايات المتحدة.

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