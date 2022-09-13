العمل تحدد موعد صرف منحة المتقاعدين العمال

2022/09/13 | 18:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أن صرف منحة المتقاعدين العمال سيكون ابتداءً من تشرين الأول المقبل.وقالت الوزارة في بيان، إنه “تنفيذا لتوجيهات وزير العمل وكالة سالار عبد الستار عقدت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلود حيران اجتماعا لمديري أقسام الدائرة بحضور معاون المدير العام ضمياء سلمان لبحث إمكانية صرف منحة مالية قدرها خمسون ألف دينار لمتقاعدي صندوق التقاعد والضمان تضاف إلى رواتبهم الشهرية والمنحة المالية التي يتقاضونها حاليا”.وأضاف، أنه “سيتم صرف المنحة ابتداءً من شهر تشرين الأول المقبل”.

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