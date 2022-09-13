2022/09/13 | 18:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد يوم واحد فقط من وفاة الملكة إليزابيث الثانية، بدأ الحديث في أعمدة الصحف في بريطانيا وخارجها عن مصير الملكية، هل يجب أن تتغير؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد وفاة الملكة.. ما هو مصير الملكية؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد وفاة الملكة.. ما هو مصير الملكية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).