الشمري والغانمي في كربلاء للاشراف على حماية الزائرين

2022/09/13 | 18:24 - المصدر: السومرية نيوز

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وزير الداخلية ونائب العمليات المشتركة يصلان محافظة كربلاء المقدسة للاشراف على إجراءات تأمين حماية زائرين اربعينية الامام الحسين عليه السلام

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