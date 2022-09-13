2022/09/13 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمانة مجلس الوزراء تُلزم وزارة المالية بتطبيق قرار تعيين العلوميين وصرف مستحقاتهم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة مجلس الوزراء تُلزم وزارة المالية بتطبيق قرار تعيين العلوميين وصرف مستحقاتهم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة مجلس الوزراء تُلزم وزارة المالية بتطبيق قرار تعيين العلوميين وصرف مستحقاتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).